[VIDEO] Ben Brereton anotó doblete en derrota de Derby Country en Inglaterra
El seleccionado chileno marcó ante Coventry City.
El seleccionado chileno marcó ante Coventry City.
El seleccionado chileno Ben Brereton anotó un doblete este viernes en la derrota de Derby County por 3-2 ante el líder Coventry City, en la fecha 30 de la Championship de Inglaterra.
Brereton marcó el primero en el minuto 38, para el 1-1 parcial ante los locales; y en la segunda parte, volvió a igualar el marcador, con el 2-2, con un lanzamiento penal (77').
Los goles de Coventry, equipo dirigido por Frank Lampard, fueron de Onyeka (12') y doblete de Jack Rudoni (68' y 80').
Con el resultado, Derby County está octavo, con 60 puntos, fuera de la zona de play-offs para el ascenso; Coventry, en cambio, sumó 83 unidades y está cada vez más cerca de lograr el título y el pasaje directo a la Premier League.
En la próxima fecha, Coventry enfrentará a Hull City, mientras que Derby se medirá ante Stoke City.