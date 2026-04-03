[VIDEO] Ben Brereton anotó doblete en derrota de Derby Country en Inglaterra

El seleccionado chileno Ben Brereton anotó un doblete este viernes en la derrota de Derby County por 3-2 ante el líder Coventry City, en la fecha 30 de la Championship de Inglaterra.

Brereton marcó el primero en el minuto 38, para el 1-1 parcial ante los locales; y en la segunda parte, volvió a igualar el marcador, con el 2-2, con un lanzamiento penal (77').

Los goles de Coventry, equipo dirigido por Frank Lampard, fueron de Onyeka (12') y doblete de Jack Rudoni (68' y 80').

Con el resultado, Derby County está octavo, con 60 puntos, fuera de la zona de play-offs para el ascenso; Coventry, en cambio, sumó 83 unidades y está cada vez más cerca de lograr el título y el pasaje directo a la Premier League.

En la próxima fecha, Coventry enfrentará a Hull City, mientras que Derby se medirá ante Stoke City.