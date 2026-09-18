[VIDEO] "Cuidado con tomar mucho": El saludo dieciochero de Gabriel Suazo

A través de un video en las redes sociales de Sevilla FC, Gabriel Suazo dedicó un enérgico mensaje a propósito de las Fiestas Patrias que celebra nuestro país este nuevo 18 de septiembre.

"Espero que disfruten de este 18. Espero que lo pasen increíble junto a sus familias; las fondas, coman mucha empanada, anticucho, terremoto y cuidado con tomar mucho, ah. Disfruten", señaló el lateral izquierdo.

"Se extraña mucho. A mí me toca estar fuera, pero se extraña muchísimo el 18, poder pasar con la familia las Fiestas Patrias. Que sea un lindo 18 para todos. Disfruten, coman mucho, tomen, pero con cuidado", sumó.

- Revisa el mensaje del capitán de La Roja: