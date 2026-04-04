[VIDEO] Darío Osorio marcó un golazo en el empate de Midtjylland por la liga danesa

El seleccionado chileno Darío Osorio sumó una positiva actuación en la Superliga danesa con un gol, aunque Midtjylland acabó con un empate 2-2 que se llevó Sonderyske en los últimos minutos de juego.

Los "Lobos" abrieron el marcador al minuto 12 con anotación de Aral Simsir. Ya en el segundo tiempo, Osorio puso el 2-0 parcial para su equipo.

Al minuto 58, Simsir comandó la contra con un pase filtrado. El hijuelense ganó en la carrera, llegó al área a toda velocidad para eludir al arquero con una pisada de balón y definió con portería abierta.

Para lamento de Midtjylland, la visita reaccionó con Mohamed Cherif Haidara (83') y Olti Hyseni (89') para dejar el marcador igualado. Para ese entonces Osorio ya estaba fuera de la cancha, pues fue reemplazado al minuto 78.

De esta manera, Midtjylland llegó a 48 puntos y se complicó como escolta, pues AGF suma 52 y tiene la oportunidad de estirar su ventaja como líder del Grupo A, que define el título con los seis mejores de la fase regular.