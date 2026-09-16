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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Jordhy Thompson promocionó como un torero el duelo de Orenburg ante el líder en Rusia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador chileno usó el tradicional capote rojo para provocar a Krasnodar, que usa un toro en su escudo.

[VIDEO] Jordhy Thompson promocionó como un torero el duelo de Orenburg ante el líder en Rusia
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El chileno Jordhy Thompson fue protagonista en las últimas horas en las redes sociales de Orenburg, ya que fue elegido para promocionar, como un torero, el cruce ante Krasnodar, el líder de la liga de Rusia.

En el video, Thompson se viste de negro, usa un sombrero y utiliza el tradicional capote rojo para provocar a los toros, animal que aparece en el escudo de Krasnodar.

Orenburg actualmente está en el undécimo lugar de la Liga Premier de Rusia, con ocho puntos, a 12 de Krasnodar.

El partido está programado para las 10:15 horas (13:15 GMT) de este jueves, en el Estadio Gazovic, en Oremburgo.

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