"Denominación de Origen" llega al streaming y con subtítulos: "Está hablada en chileno profundo"

En plena celebración de las Fiestas Patrias, la celebrada película chilena "Denominación de origen" llegará este 18 de septiembre al streaming Mubi y estará disponible con subtítulos en español, un detalle clave para que toda Latinoamérica pueda disfrutar el largometraje al estar hablado "en buen chileno, en chileno profundo".

Así lo destacó su director Tomás Alzamora al conversar con Cooperativa sobre el estreno de la exitosa comedia nacional en la plataforma, siendo para el equipo "un placer y un lujo poder estar compartiendo nuestro material, nuestra obra, nuestro trabajo de la mano con grandes autores" en el catálogo del prestigioso streaming.

El cineasta celebró que la comedia, que mezcla ficción y documental para contar la historia del movimiento social que se levantó en San Carlos cuando Chillán fue reconocida como la cuna de la longaniza, pueda ser vista en regiones latinoamericanas donde no tuvo estreno en cines y "siga expandiéndose".

Para Alzamora, el buen recibimiento que tuvo su obra se explica en que es "una película profundamente chilena, que hace una radiografía del Chile actual contemporáneo y creo que, hoy más que nunca también, con todo lo que está pasando en nuestra situación país, la política, las organizaciones, el individualismo, la unión, la comunidad, la descomunión, es una película que va a envejecer muy bien" gracias a su relato "tan genuino, tan local, tan real".

"Representa muy bien la idiosincrasia chilena, sus personajes y lo real es el Chile", dijo Alzamora sobre la película. (Foto: Mubi)

"Es una película chilena, pero también es profundamente latinoamericana"

La historia de los héroes sancarlinos que se embarcan en la aventura de recuperar la codiciada denominación de origen a la "Mejor Longaniza de Chile" logró permanecer 14 semanas en cartelera, un hito para el cine nacional en los últimos años, pero aún queda mucha gente que no pudo verla y son numerosas las personas que escriben al cineasta preguntándole dónde encontrarla.

Por eso, Alzamora se encuentra muy optimista sobre la recepción que tendrá en su llegada al streaming en Latinoamérica, donde actuará como "una buena película representante de Chile".

"Representa muy bien la idiosincrasia chilena, sus personajes y lo real es el Chile. En ese sentido, es una buena embajadora", destacó el cineasta.

Para Alzamora, "es una película chilena, pero también es profundamente latinoamericana", por lo cual espera que conecte muy bien con todos los espectadores de la región que enfrentan conflictos similares en sus respectivos países.

Eso sí, en la plataforma se tuvo que incorporar un elemento clave que ayudará a que llegue a más audiencias: "Va con subtítulos en español también, porque es una película hablada en buen chileno, en chileno profundo".

"Es una película hablada no en español, está hablada en chileno profundo, chileno salvaje", comentó entre risas, impaciente por conocer la recepción que tendrá la batalla de la longaniza en streaming.