¿Cuándo y dónde ver a OL Lyonnes de Endler en la final de la Champions ante Barcelona?

Christiane Endler y OL Lyonnes tienen una cita con la historia este sábado 23 de mayo cuando salten a la cancha del Estadio Ullevaal en Oslo, Noruega, para enfrentar a FC Barcelona en la gran final de la UEFA Champions League Femenina.

El encuentro está pactado para las 12:00 horas (16:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN 4, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de la plataforma Disney+ Premium.

Para Endler, esta es la oportunidad de conquistar su segunda corona europea tras la conseguida en 2022, precisamente venciendo al mismo rival que luego se tomó su revancha en 2024. Además, las catalanas quieren redimirse de la final perdida en 2025.

Todos los detalles de esta definición podrás seguirlos a través de Cooperativa.cl.