Regresaron los activistas chilenos de la Flotilla a Gaza: "El trato de Israel fue deshumanizante"

Cerca de las 09:00 de la mañana de este sábado aterrizaron en Santiago los cuatro ciudadanos chilenos que integraron la Flotilla Global Sumud con destino a la Franja de Gaza, quienes acusaron un trato "deshumanizante" al relatar los momentos en que fueron retenidos por militares de Israel.

La delegación chilena estaba compuesta por Carolina Eltit, Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara, quienes fueron liberados por Israel y trasladados en vuelos hasta Turquía, consignó La Tercera.

"En minutos pensamos que no íbamos a volver. Vivimos una estructura muy fuerte", denunció Eltit, quien aseguró que tuvieron acceso a un solo baño "para 190 personas, sin papel higiénico", y que los retuvieron bajo el sol y amarrados de pies y manos.

"El pueblo palestino, los casi 9.000 presos, viven esto todos los días y mil veces peor", reflexionó.

Claudio Caiozzi, en tanto, catalogó el trato de Israel como "deshumanizante" y "muy violento", asegurando que fueron tratados "como si no fuéramos humanos".

Chanfreau: "El Gobierno de Chile estuvo pésimo"

El exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau arremetió contra la actuación de Cancillería durante los días en que Israel los mantuvo retenidos: "El Gobierno de Chile actuó pésimo", fustigó.

Agregó que la disposición de RR.EE. fue "negligente" debido a que, a su juicio, no se adoptaron medidas diplomáticas más severas frente a la retención del grupo.

"Imagínense que un país cualquiera que no sea Israel secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas. Evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas", reprochó el activista.

"Nos interceptan con buques militares, nos apuntan con armas de guerra y se suben a nuestros barcos", relató Chanfreau, quien afirmó que posteriormente fueron trasladados a una cárcel, donde estuvieron incomunicados.

"Nos trataron como nos trataron, precisamente porque quieren acabar con estas misiones humanitarias, con las acciones de ayuda", concluyó.