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Tópicos: Deportes | Fútbol | Christiane Endler

¿Cuándo y dónde ver revancha entre Lyon de Endler y Arsenal en la Champions Femenina?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de la portera nacional cayó en la ida disputada en Inglaterra.

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OL Lyonnes de la portera chilena Christiane Endler disputará la vuelta de las semifinales de la Champions League femenina ante Arsenal. La escudra francesa tendrá la misión de remontar la serie tras caer 2-1 en la ida en Inglaterra.

El duelo está pactado para jugarse este sábado 2 de mayo a las 09:00 horas (13:00 GMT) en el Matmut Stadium. Podrás ver el encuentro a través de la señal de steaming Disney+ Premium.

En el duelo de ida, las londinenses se impusieron con lo justo en el Emirates Stadium, donde aprovecharon un par de desinteligencias de la guardameta chilena para igualar el encuentro. Por lo que irán en busca de la remontada para clasificar a la final.

También podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través de Cooperativa.cl.

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