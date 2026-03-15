Endler se alzó como campeona de la Copa de la Liga francesa con OL Lyonnes

La guardameta chilena Christiane Endler se alzó como campeona de la Copa de la Liga en Francia junto a OL Lyonnes tras vencer 1-0 en la final a PSG que se disputó en el Estadio "Félix Houphouet Boigny" de Abiyán, en Costa de Marfil.

La futbolista nacional, que se había convertido en madre hacía apenas dos semanas, fue titular y disputó los 90 minutos completos con su equipo, siendo pieza clave en un nuevo título conseguido.

El partido se definió con un único tanto: La talentosa delantera haitiana Melchie Dumornay rompió el cero al minuto 59, tras una buena jugada colectiva que incluyó un centro de Kadidiatou Diani.

Con este nuevo título, la portera chilena alcanzó la cifra de 18 trofeos en su carrera y sumó su noveno con OL Lyonnes.