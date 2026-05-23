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Tópicos: Deportes | Fútbol | Christiane Endler

Endler sufrió dura goleada de Barcelona en la final de la Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La arquera chilena fue titular en el conjunto francés.

Endler sufrió dura goleada de Barcelona en la final de la Champions
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La arquera chilena Christiane Endler fue titular en el OL Lyonnais y lamentó la dura goleada por 4-0 ante el FC Barcelona en la final de la UEFA Champions League femenina, que se disputó en el Estadio Ullevaal de Oslo.

El primer tiempo fue parejo y el conjunto de la chilena fue creciendo con el paso de los minutos, donde al minuto 16 logró abrir la cuenta a través de Lindsey Heaps, pero fue anulado por posición fuera de juego y se fueron al descanso sin hacerse daño.

En la segunda parte, las españolas fueron ampliamente superiores y se impusieron con dobletes de la polaca Ewa Pajor (55', 69') y Salma Paralluelo (90', 90+3'), quien sentenció el encuentro en los minutos finales.

Esta fue la tercera final disputada por la guardameta chilena en la UEFA Women's Champions League, la segunda que perdió y, casualmente, ante el mismo rival en la temporada 2023/24.

La única que ganó fue en la 2021/22.

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