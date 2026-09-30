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Tópicos: Deportes | Fútbol | Christiane Endler

Lyon tuvo a Endler como suplente en el empate ante Chelsea por la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Sin la guardameta chilena Christiane EndlerOlympique de Lyon igualó 0-0 ante Chelsea en el Groupama Stadium por la segunda fecha de la UEFA Champions League Femenina.

Con la alemana Mala Grohs como titular en la portería, las dueñas de casa protagonizaron un duelo de escasas llegadas. Pero en el complemento la jueza Marta Huerta de Aza desestimó dos posibles penales a favor del cuadro londinense tras revisiones en el VAR.

Con esta paridad, Olympique de Lyon alcanzó 4 puntos en la segunda plaza del certamen europeo antes de recibir a FC Toulouse el 3 de octubre a las 13:00 horas (16:00 GMT) por la liga francesa.

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