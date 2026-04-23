[VIDEO] Streamer que ninguneó a Borghi: Cuando nos traicionaron los chilenos por las Malvinas

La polémica generada por el streamer argentino Gustav Salvestrini en Chile sumó un nuevo capítulo cuando el periodista Carlos Borsa lo enfrentó en vivo y cuestionó duramente su comportamiento tras burlarse de Claudio "Bichi" Borghi hace unas semanas ante lo cual el influencer respondió hablando la traición "de los chilenos" en el conflicto por las Malvinas.

La chispa se encendió cuando Salvestrini afirmó que la industria del fútbol existe gracias a los hinchas. La respuesta del invitado fue tajante: "El fútbol lo hacen los futbolistas, no tú".

Ante la insistencia de López sobre el peso del socio y el hincha, el invitado disparó: "¿A ti te parece que con tu cuota social bancas toda la estructura del fútbol, boludo?".

El punto más álgido del debate llegó cuando se mencionó a Claudio "Bichi" Borghi. El invitado no ocultó su malestar por una entrevista previa (en Picoteo TV Chile) donde el streamer confrontó al exentrenador de Boca y la Selección Chilena.

"Me dio vergüenza ajena esa discusión que tuviste con el Bichi", sentenció el invitado, acusando a López de ser irrespetuoso con un campeón del mundo. La respuesta de López fue fiel a su estilo provocador: "Fracasó en Boca... en la historia de Boca no aparece ni en el índice".

Incluso, "Gustav" intentó minimizar la carrera de Borghi como jugador al recordar que solo jugó "45 minutos en un Mundial", comparándolo con el rol de Franco Armani en Qatar para restarle mérito a su medalla de México 86.

En un intento de desviar el argumento hacia el sentimiento nacionalista, Salvestrini cuestionó la relevancia de la opinión de los chilenos sobre los argentinos, trayendo a colación el conflicto de las Malvinas.

"Bolivia nos bancó, Perú nos bancó y Chile, los chilenos nos traicionaron", dijo.

Borsa frenó en seco esa comparación: "No estoy mezclando la patria, digo que nosotros tenemos un modo de ser cancheros y afuera nos tienen bronca".