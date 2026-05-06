¿Claudio Bravo quiere ser alcalde de Buin?

"Me encantaría ser alcalde", afirmó el excapitán de la selección chilena Claudio Bravo a través de un comentario en redes sociales.

La opinión del laureado exarquero se dio en medio de un debate por denuncias de presuntas irregularidades en la Corporación de Desarrollo Social de Buin, según reportó el medio Buin Noticias.

En un comentario de una publicación de Facebook, Bravo expresó su deseo de ser jefe comunal para "poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal".

La intervención captó la rápida atención de usuarios, que le dieron su apoyo al bicampeón de América.

Durante este martes, el otrora futbolista también hizo noticia por realizar una charla motivacional dirigida a los alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros.