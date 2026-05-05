Este martes, el excapitán de la selección chilena Claudio Bravo realizó una charla motivacional dirigida a los alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros. Durante la actividad, realizada en el gimnasio de la institución, lució un jockey del cuerpo policial y donó un par de guantes y una camiseta oficial de La Roja autografiada, indumentaria que el portero usó ante Portugal en semifinal de la Copa Confederaciones, cuando atajó dos penales a los lusos.

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