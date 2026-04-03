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Tópicos: Deportes | Fútbol | Claudio Bravo

¿Y Claudio Bravo? La pregunta de Conmebol sobre los penales decisivos que generó comentarios en redes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cuenta oficial de la Copa América no consideró al portero chileno.

¿Y Claudio Bravo? La pregunta de Conmebol sobre los penales decisivos que generó comentarios en redes
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Una vez finalizada la fecha FIFA de marzo, en la cuenta oficial de la Copa América aprovecharon de interactuar en redes sociales con una pregunta referente a los porteros de todas las selecciones sudamericanas.

"Penal decisivo. ¿Quién ataja?", escribieron antes de adjuntar imágenes en las que figuró Emiliano "Dibu" Martínez de Argentina, Carlos Lampe de Bolivia, Ederson de Brasil, Alexander Domínguez de Ecuador, Pedro Gallese de Perú y Fernando Muslera de Uruguay.

Pese a la cantidad de nombres que aparecieron, no pasó desapercibida la ausencia del guardameta chileno Claudio Bravo, quien fue figura precisamente en la tanda que definió la Copa América 2015 y 2016.

Frente a esto, los usuarios se manifestaron y comenzaron a nombrar al retirado capitán de La Roja, quien también ostenta el récord como único arquero en atajar todos los penales en una tanda de lanzamientos en un torneo FIFA.

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