Cobreloa envió sus condolencias por ataque en colegio de Calama: "A todos nos enluta"

Por medio de un comunicado, el club Cobreloa expresó su pesar por el fatal ataque perpetrado por un alumno en el Colegio Instituto Obispo Silva Lazaeta, que terminó en el asesinato de una inspectora y al menos tres heridos el viernes recién pasado.

Desde el conjunto loíno esperaron algunas horas tras el violento hecho que conmocionó al país, procurando ser "cautelosos antes de manifestarnos por respeto a todas las familias afectadas".

"Como club, no estamos ajenos a lo ocurrido en Calama. Los hechos ampliamente conocidos nos llenan de profunda pena y dolor, y queremos solidarizar y empatizar con todas las familias que se han visto afectadas con este lamentable suceso", inició la escuadara naranja.

Cobreloa remarcó que "con profundo respeto, enviamos nuestros mejores deseos a las familias y a Calama en general, ya que lamentablemente nuestra ciudad se vio azotada con esta noticia que a todos nos enluta".

"Enviamos nuestras condolencias a la familia de María Victoria Reyes y un fuerte abrazo a todos quienes la conocieron y pudieron saber su gran valor humano y profesional", sumaron respecto a la inspectora víctima del fatal ataque.

"Asimismo, enviamos mucha fuerza a las personas que resultaron heridas y que están en centros de salud luchando por evolucionar de buena forma, y en especial a nuestro compañero de labores, Francisco González Alavio, quien se mantiene atento al estado de su tía, Haydee Moya", añadió el club.