Cobreloa oficializó la salida de César Bravo en plena lucha por el ascenso

En plena lucha por el ascenso, Cobreloa confirmó este viernes el término del ciclo de César Bravo como director técnico del primer equipo, poniendo fin a su estadía en la banca del conjunto naranja.

A través de un comunicado oficial publicado en sus canales institucionales, la dirigencia calameña informó que "ha determinado poner término al ciclo de César Bravo como Director Técnico del primer equipo, junto a su cuerpo técnico".

En la misma línea, la institución minera dedicó palabras de reconocimiento al estratego: "Como institución, agradecemos sinceramente a César y a todo su equipo de trabajo por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su permanencia en nuestro Club".

La salida de Bravo se da en plena lucha por el ascenso dado que el elenco minero es segundo con 42 puntos, dos menos que Santiago Wanderers.