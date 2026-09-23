Contraloría recomienda clausurar el "Zorros del Desierto": en jaque duelo de Cobreloa y Wanderers

Un verdadero balde de agua fría recibió Cobreloa en la antesala de lo que considera una verdadera "final" en la Liga de Ascenso luego de que la Contraloría Regional de Antofagasta recomendara la clausura y desalojo inmediato del Estadio Zorros del Desierto, dejando en vilo el trascendental partido de este fin de semana ante Santiago Wanderers.

Según informó El Mercurio de Calama, la medida responde a múltiples infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) cometidas por el municipio loíno desde 2016 a la fecha.

El informe del organismo de control detalla que el reducto deportivo ha sido utilizado durante casi una década "sin contar con permiso de edificación vigente, ni con una recepción definitiva que habilite su utilización".

A raíz de esta situación, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Calama a "abstenerse de autorizar o permitir la utilización de recintos municipales que no cuenten previamente con el permiso de edificación y recepción definitiva", orden que frena administrativamente el uso del recinto y amenaza con suspender o forzar el cambio de sede del choque ante los caturros.

En tanto, el medio local En La Línea detalló que el ente persecutor le otorgó al municipio un plazo de 30 días hábiles desde la notificación del informe para "regularizar la situación urbanística del recinto y comunicar las medidas adoptadas", debiendo acreditar las acciones implementadas sobre su uso.

El problema estalla en el momento más inoportuno para el conjunto calameño: Tras caer frente a Coquimbo Unido en Copa Chile, el equipo concentra todas sus fuerzas en el duelo de este sábado ante Santiago Wanderers, donde un triunfo de Cobreloa (42 puntos) les permitirá superar a los porteños (44) en la tabla de posiciones y quedar con la primera opción para regresar a Primera División a falta de cinco fechas para el final.