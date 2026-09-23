La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto "Antibarricadas 2.0", iniciativa que endurece las sanciones -con presidio menor y multas de hasta 20 UTM- a quienes interrumpan el tránsito mediante violencia o alteren gravemente el transporte masivo, como el servicio del Metro.

Sin embargo, la votación quedó marcada por un duro y tenso enfrentamiento verbal en el hemiciclo entre los diputados Marcos Ilabaca (Partido Socialista) y Cristián Araya (Partido Republicano).

"Ustedes", fustigó Ilabaca al Ejecutivo, "quieren acallar al pueblo ante las medidas indolentes que día a día están llevando adelante. Ustedes no quieren que el pueblo les diga que están equivocados y que están errados. Hoy día el único peligro concreto son ustedes, que están tratando de asesinar día a día al pueblo que está pasando muchas necesidades".

"Lo que acabamos de escuchar resulta impresentable. Ustedes (la mesa de la Cámara) tienen el deber de poder sancionar de forma inmediata al diputado Ilabaca frente a las bazofias que acaba de manifestar", respondió Araya.

Pese a la tensión, el articulado avanzó con votos del oficialismo, el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), incorporando además una indicación impulsada por el diputado socialista Raúl Leiva que excluye de la normativa a quienes ejerzan de forma pacífica el derecho a reunión, huelga o manifestación.

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