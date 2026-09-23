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Tópicos: Mundo | EE.UU.

Trump y Rodríguez hablaron sobre elecciones en Venezuela, pero no para el corto plazo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Antes de realizar nuevos comicios, el país caribeño requiere "reestructurar su deuda y reconstruir sus partidos políticos", señaló el canciller estadounidense, Marco Rubio.

"(El hecho de) que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta amenazaría una república duradera", argumentó.

Trump y Rodríguez hablaron sobre elecciones en Venezuela, pero no para el corto plazo
 EFE (archivo)

Rubio afirmó que hay ocho millones de personas deseando volver a Venezuela, pero para hacerlo necesitan "confianza" de que van a poder vivir de manera razonable.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue breve, pero que, entre otras cosas, hablaron sobre elecciones en Venezuela.

Rubio explicó en un rueda de prensa, un día después del primer encuentro entre ambos mandatarios desde el arresto de Nicolás Maduro en Caracas, que dialogaron sobre cómo reconstruir la economía venezolana y de la transición política.

"No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta", declaró Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que, tras muchos años de "destrucción" y el reciente terremoto, Venezuela tiene muchos problemas a los que hacer frente, que a su juicio, se deben resolver antes de convocar unos comicios: "La reestructuración de la deuda es fundamental", sostuvo.

Aun así, Rubio afirmó que dirigentes de la Asamblea Nacional de 2015 están participando en conversaciones con las autoridades interinas para trabajar en la reconstrucción de las instituciones antes de celebrar elecciones libres y justas.

"No se trata solo de María Corina Machado"

En este sentido, apuntó que es necesario reconstruir los partidos políticos, ya que muchos de los dirigentes están todavía en el extranjero.

"No se trata solo de María Corina, una mujer muy valiente; hay otras personas que también están fuera del país", comentó.

Además, Rubio aseguró que hay ocho millones de venezolanos en el extranjero deseando volver a su país, pero remarcó que necesitan "confianza" en que van a poder vivir, invertir y desarrollar sus vidas allí.

Trump y Rodríguez mantuvieron un encuentro este martes durante una recepción con mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

La reunión -que la líder calificó de "histórica"- fue privada, pero ambos Gobiernos divulgaron imágenes de ambos dirigentes.

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