Mario Salas y su llegada a Cobreloa: Es un desafío lindo estar en uno de los grandes del país

Tras ser oficializado como nuevo entrenador de Cobreloa, Mario Salas atendió a los medios en conferencia de prensa y se trazó como ambicioso objetivo el retornar a Primera División en la recta final de la Liga de Ascenso.

En ese sentido, señaló: "Es un desafío lindo poder estar en uno de los equipos grandes del país, sobre todo por el momento que vive Cobreloa y porque, lógicamente, tenemos que tratar de subir a Primera División".

"El grupo lo veo muy bien. Están muy metidos en el objetivo, que es lograr el ascenso. Yo me quedo con una sensación super agradable, es de esperar que sigamos así para lograr el objetivo", complementó.

Finalmente consideró su ubicación como escoltas con 42 puntos, dos por debajo de Santiago Wanderers, su próximo rival en Calama el 26 de septiembre: "Necesitamos al hincha de forma irrestricta con el equipo. La presencia del público va a significar tener un jugador más. Esperamos que puedan estar y que podamos cumplir juntos el objetivo".