Tras la muerte del destacado cineasta y documentalista chileno Patricio Guzmán en París a los 85 años, el astrónomo Gaspar Galaz —quien protagonizó su aclamado documental "Nostalgia de la luz" (2010)— destacó la sensibilidad artística y la particular metodología de trabajo del realizador.

En conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el académico de la Pontificia Universidad Católica recordó la cercanía que lograba el cineasta al operar personalmente la cámara durante los rodajes, alcanzando un nivel de intimidad único con sus entrevistados.

"Él es una persona super sensible y con un ojo increíble para el cine y para los documentales, que es bien único (...) Valiéndose de medios muy rudimentarios, manipulando él su cámara, hizo entrevistas que son muy únicas. Tenía la facultad de realmente entrar en la persona que está entrevistando y participar de una conexión muy importante que se genera, independientemente de la ideología", valoró Galaz.

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