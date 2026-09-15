Coquimbo Unido y Huachipato completarán este miércoles su historiado duelo aplazado

Coquimbo Unido y Huachipato disputarán este miércoles los 22 minutos pendientes de su historiado choque por la fecha 21 de la Liga de Primera en el Estadio Municipal de La Cisterna, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).

El compromiso disputado originalmente el domingo 30 de agosto en el "Francisco Sánchez Rumoroso" fue interrumpido a los 68 minutos, cuando el cuadro de la "usina" vencía por 1-0 gracias a la anotación de Sergio Núñez.

En aquel instante, desde la galería local arrojaron bombas de ruido que afectaron al guardameta Christian Bravo, quien debió ser trasladado de urgencia en ambulancia por un trauma acústico, obligando al juez Nicolás Gamboa a suspender el compromiso debido a la grave agresión.

La ANFP, días después, decidió que el partido debía continuar, aunque en cancha neutral, en el Municipal de La Cisterna.

Ahora, los dirigidos por Jaime García van con la misión de amarrar una victoria vital que les de aire respecto a la zona baja, donde marchan decimoterceros con 25 puntos.

En contraparte, los pupilos de Hernán Caputto, ubicados en el décimo casillero con 29 positivos, quemarán sus últimos cartuchos para intentar igualar o remontar el marcador en la capital.

Con el arbitraje de Nicolás Gamboa, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.