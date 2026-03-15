Cobresal conmemoró la primera emisión de 31 Minutos con imagen de Guaripolo

Cobresal juega este domingo ante Deportes Limache en El Salvador, y en la previa, el cuadro minero hizo una publicación en redes sociales para promocionar el encuentro y conmemorar la primera emisión del recordado programa televisivo 31 Minutos.

"¡Blahhh! Hoy juega Cobresal, el equipo favorito de los niños de 31 minutos", publicó el cuadro minero, emulando la frase del popular personaje Guaripolo.

En la publicación, de hecho, aparece Guaripolo con la camiseta de Cobresal, remarcando que fue hace 23 años, un 15 de marzo de 2003, cuando se emitió el primer capítulo.

El partido de Cobresal y Limache está programado para este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.