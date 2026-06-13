Gustavo Huerta: El primer semestre es lo más desastroso que hemos tenido

Cobresal se mantuvo complicado en la parte baja de la Liga de Primera luego de caer 3-0 ante Colo Colo por la fecha 15, resultado que dejó al elenco de El Salvador con 13 puntos y apenas por encima de Deportes Concepción y Unión La Calera, ambos con 11 unidades y un partido menos.

Tras el encuentro, el técnico Gustavo Huerta reconoció el difícil momento que atraviesa el club y apuntó a la necesidad de reforzar el plantel de cara a la segunda rueda: "Dentro de todos los años que estoy en el club, yo creo que ha sido este primer semestre lo más desastroso que hemos tenido".

El entrenador sostuvo que el equipo necesita incorporaciones en varios sectores de la cancha y explicó que esperan concretar los tres refuerzos permitidos por las bases, además de sumar juveniles para reducir el déficit de minutos: "Estamos en un dilema inmenso, porque si empezamos a hablar en qué puestos, en todas las zonas necesitamos".

De todas formas, Huerta aseguró que se siente respaldado por la dirigencia y por la gente de El Salvador para afrontar la lucha del segundo semestre: "Estoy fuerte, estoy con ánimo, más todavía con el respaldo que he tenido, no solamente de la parte de los dirigentes, sino que de la gente misma".

El DT recordó que durante su ciclo Cobresal clasificó a tres Copas Sudamericanas y una Copa Libertadores, además de superar momentos complejos en el pasado, pero admitió que la campaña actual ha sido especialmente dura: "Este ha sido lo peor, este semestre".