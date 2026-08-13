Juicio abreviado cierra con pena de 300 días para autores de "conspiración terrorista"

El Juzgado de Garantía de Arica condenó -en un juicio abreviado- a penas únicas 301 días de presidio efectivo a Willmer García Malafito y William Isaac Celas Garrido, por ser autores de los delitos de conspiración para cometer el delito terrorista de colocación de artefacto explosivo y conspiración para cometer el delito terrorista de atentar en contra de la vida de autoridades judiciales.

Los cargos responden a hechos registrados en Arica entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

Así, el juez Juan Araya dio orden de "ingreso en calidad de rematados de García Malafito y Celas Garrido", pues sus defensas renunciaron a los plazos para presentar recursos en contra.

El caso da cuenta del desbaratamiento, gracias a un testigo anónimo, de "un presunto plan coordinado desde el Módulo de Alta Seguridad del Complejo Penitenciario de Acha, para perpetrar atentados con explosivos en contra el edificio que alberga el Juzgado de Garantía y al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica".

Según relata el Poder Judicial, la idea era "generar temor entre autoridades, jueces y la comunidad vinculada al sistema de justicia, además de presionar e influir en procesos judiciales relacionados con integrantes de las organizaciones criminales conocidas como Los Gallegos y el Tren del Coro".

"La investigación abierta permitió establecer que internos vinculados a dichas organizaciones, mantenían comunicaciones mediante notas manuscritas ('palomas'), teléfonos celulares y contactos con sujetos en el exterior para coordinar la obtención de vehículos, el reclutamiento de ejecutores y la instalación de explosivos. En paralelo, se elaboraba un plan de fuga desde el recinto penitenciario, que contemplaba la confección de cuerdas artesanales, la obtención de llaves de esposas y la manipulación de las medidas de seguridad del penal", se agregó.