A 35 años de la Libertadores: Libro "91" revive impacto del título de Colo Colo

El libro "91", escrito por el periodista Alvaro Campos y publicado por Gol Triste Ediciones, vuelve a tomar relevancia cuando se cumplen 35 años de la histórica Copa Libertadores conquistada por Colo Colo el 5 de junio de 1991.

La obra aborda la campaña del equipo dirigido por Mirko Jozic, que se transformó en el primer y único club chileno en ganar el máximo torneo continental, pero también instala ese logro en el Chile de comienzos de los años 90, durante los primeros años de la transición a la democracia.

Publicado por Gol Triste Ediciones, sello fundado por Campos y Pavel Piña, el libro reúne 91 textos e ilustraciones sobre distintos episodios de la época y rescata el impacto colectivo que tuvo aquella consagración. "Fue el triunfo más importante de la historia del fútbol chileno y marcó la historia social de Chile para siempre", afirmó Campos.

"Fue el triunfo más importante de la historia del fútbol chileno y marcó la historia social de Chile para siempre. Pero también es importante ejercer el recuerdo en un país que ha probado tener mala memoria", señaló Campos, quien remarcó la necesidad de transmitir esa historia a las nuevas generaciones: "Así se construyen las culturas de los países".

El autor también destacó el carácter colectivo que tuvo aquella campaña, en una época marcada por pocos canales de televisión y una atención transversal sobre el equipo albo. "Durante esa semana se hablaba de Colo-Colo en todas partes, desde los matinales hasta los noticieros de la noche, y gran parte del país celebró el triunfo como una alegría colectiva", afirmó Campos sobre una obra que combina memoria histórica, cultura popular y fútbol.

El libro puede adquirirse a través de los canales oficiales de Gol Triste Ediciones.