Agente clave para el fichaje de Vozinha: "Colo Colo era lo que él quería, se alinearon los planetas"

Luego de una larga teleserie, en los primeros días de esta semana Colo Colo pudo presentar al portero caboverdiano Vozinha como su flamante refuerzo para el segundo semestre, causando un impacto sin precedentes en el fútbol chileno.

Un nombre clave en la operación que facilitó el arribo del mundialista en Norteamérica 2026 fue el argentino Luciano Duthu, quien operó como intermediario entre la representación del guardameta africano y el conjunto popular, y en entrevista con La Tercera entregó detalles de la negociación.

Duthu descartó de plano que Vozinha tuviera otros ofrecimientos además del elenco albo. "De acuerdo a lo que su representante nos había transmitido, Colo Colo era verdaderamente lo que el jugador quería. Cerraba por todos lados. La competitividad, la grandeza que tiene el club, la asistencia con la que está jugando, está a pasos de salir campeón -falta mucho todavía- y de clasificar a la Copa Libertadores. Eso es lo que quería el jugador", precisó.

En esa misma línea, sostuvo que "la exposición que tiene Vozinha hace que surjan todos esos murmullos. Y me llegaban a mí. (...) Se dijo algo de un equipo marroquí. A ver, se decía que, si llegaba el técnico de Cabo Verde a ese equipo, él firmaba, porque era su técnico en la selección. Bueno, resulta que firmó el técnico y él no fue".

Con respecto al impacto que ha generado el portero, el empresario instó a otros conjuntos criollos a apuntar alto en el mercado. "Esta es una situación muy particular. Se alinearon los planetas para que se pueda dar, pero no es algo que se pueda dar tan habitualmente por las circunstancias de los clubes, del país. A partir de ahora, posiblemente Chile sea un lugar de seducción para muchos. La llegada de Vozinha a Colo Colo va a ayudar mucho a abrir puertas a otras estrellas y hay que trabajar sobre eso", finalizó.

El agente comentó que tras la gran actuación del arquero ante Argentina en dieciseisavos de final "me entero que no tiene equipo. Me pongo a indagar un poquito sobre la situación profesional del jugador y veo que estaba libre. Nosotros permanentemente estamos en el mercado buscando opciones. Más allá de los jugadores que representamos, siempre estamos buscando opciones para los clubes que nos piden refuerzos".

Además profundizó sobre la demora en la llegada de Vozinha al país: "A ver, primero fue todo el trámite de la visa que, por lo que sucede internamente hoy en Chile, es más lento y arduo que en cualquier otro país. Eso se demoró dos o tres días. El jugador también tenía compromisos publicitarios el fin de semana anterior a esa situación de las visas. Todo eso, más sus temas personales, fueron demorando el asunto, pero en ningún momento hubo dudas.

El trasandino afirmó que por medio de un amigo (Joan Compte), se contactó con Bernardo Vasconcellos, representante del golero, quien le señaló que estaban buscando una liga y equipo competitivo para que el isleño siga con su carrera y en medio de ese proceso, se enteró de que el "Cacique" estaba en búsqueda de un cancerbero.

Tal como admitió el gerente técnico José Daniel Morón en conferencia de prensa, Duthu detalló que al presentar la opción de Vozinha recibió una respuesta inicial incrédula, para luego elevar el tema con Jaime Pizarro y Aníbal Mosa.

"Al igual que Daniel, Aníbal (Mosa) se entusiasmó y le empezó a dar para adelante. Ya con la primera reacción del club, yo tuve una sensación muy positiva. Tanto, que me di cuenta que la cosa iba en serio y que se podía cristalizar. Veía la situación, analizaba las dos partes. Era como un celestino. Vi que todo caminaba bien. Al día siguiente me llama Daniel, me dice que habló con Jaime y con Aníbal, y que estaban muy interesados", sumó.