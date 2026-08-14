Boric pide autocrítica en la izquierda: Es un error cancelar el debate por temor al qué dirán

El expresidente Gabriel Boric compartió este viernes una reflexión sobre el estado actual de la izquierda y el progresismo en Chile, enfatizando la urgencia de un debate honesto y público que trascienda la lucha por la atención en redes sociales.

La declaración surge como respuesta a la controversia generada por su reciente intervención en la presentación de la obra "La Resaca" de Eugenio Tironi, donde realizó una autocrítica de su administración al mando del Gobierno y apuntó contra la gestión del Presidente José Antonio Kast.

Deber de la reflexión tras la derrota

Para Boric, la revisión de los principios y estrategias del sector no es opcional, especialmente considerando los resultados electorales adversos de los últimos años.

"Estoy convencido que desde la izquierda siempre, pero en particular después de una derrota tan categórica como la sufrida en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, tenemos el deber de reflexionar sobre nuestras propias acciones y convicciones", puntualizó el otrora mandatario a través de su cuenta de la red social X.

Según detalló, esto "debemos hacerlo por iniciativa propia, en privado y también en público. Escuchar, leer, debatir, elaborar. Tanto para identificar y corregir errores, defender lo que hemos hecho bien, revisar dogmas, reafirmar principios, y también explorar nuevas ideas".

El exmandatario analizó los desafíos del sector tras los últimos procesos electorales. (FOTO: ATON)

Crítica a la "política del reel"

Otro de los puntos de su publicación fue la crítica a los formatos modernos de comunicación política que, a su juicio, priorizan el conflicto y la viralidad por sobre el pensamiento profundo.

Boric advirtió que "en estos tiempos eso es difícil, porque muchos te dicen que la comunicación hoy consiste en la lucha por la atención, más que en la reflexión pausada y que, por tanto, es más rentable un reel con algún tipo de performance o una frase bien grandilocuente que saque ronchas, o gritonearse con alguien para marcar un punto".

Miedo al "qué dirán" y la reconexión con las bases

El exmandatario también abordó el temor recurrente dentro de las coaliciones políticas de que la autocrítica sea utilizada como arma por los sectores opositores. Sin embargo, calificó el silencio estratégico como un retroceso para el proyecto progresista.

"También se argumenta que no sería deseable realizar ningún tipo de revisión de lo obrado en público porque eso le da herramientas al adversario y se presta para caricaturas. Ceder a esto y en consecuencia cancelar un debate más profundo de ideas por temor al qué dirán, o porque no es posible hacerlo viral es un error garrafal", enfatizó.

"Este proceso puede que no sea pop, pero es esencial si queremos volver a ser mayoría", sentenció Boric. (FOTO: ATON)

Finalmente, Boric llamó a los grupos del progresismo a continuar haciéndose "preguntas incómodas" y a priorizar el trabajo territorial por encima de las métricas digitales de corto plazo: "Este proceso, junto con volver a los espacios de base para escuchar, trabajar y aprender con el pueblo que pretendemos representar puede que no sea pop ni genere réditos en el corto plazo, pero es esencial si queremos volver a ser mayoría. Seguiremos en esa senda".