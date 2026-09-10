Aníbal Mosa anunció que Mirko Jozic tendrá su estatua en el Monumental

En el marco de la emotiva visita de Mirko Jozic a Chile tras casi dos décadas, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, adelantó que buscarán construir una estatua en honor al entrenador croata que lideró el título en la Copa Libertadores.

El anuncio fue realizado durante la ceremonia oficial en que la tradicional Casa Alba fue rebautizada con el nombre del estratega croata, en reconocimiento a su legado no solo con el primer equipo, sino también en la formación de juveniles en Macul.

"Fue maravilloso todo, porque desde el minuto que venía Mirko sentíamos que nosotros debíamos dejar en el recuerdo a Mirko y queremos que su nombre no desaparezca. Por eso, bautizamos la Casa Alba, y ahora yo como presidente me comprometo a que vamos a mandar a hacer una estatua para ponerla al lado de Arellano, al lado de Chamaco y al lado de Caszely", expresó.

La iniciativa fue respaldada por el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, quien destacó la trascendencia de los actos dedicados al otrora seleccionador nacional.

"Hemos conversado con Mirko, es en general una persona muy sencilla y humilde. El homenaje en el Caupolicán y la justicia que se hace con el renombramiento de la Casa Alba como 'Mirko Jozic', hacen que todo lo que se tiene previsto para él sea muy importante y significativo", señaló Valladares.

En esa misma línea, el timonel del CSyD enfatizó la necesidad de celebrar la historia del "Cacique" en el presente: "Tendremos que verlo paso a paso, pero para nosotros lo más importante es poder generar estas instancias y homenajear en vida a los ídolos cuando se puede. Lo logramos con (Carlos) Caszely por suerte como club, junto a nuestra gente, y con Mirko también", concluyó.