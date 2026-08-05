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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Aníbal Mosa respondió sobre presunto interés de Colo Colo en Iván Román

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de Blanco y Negro evitó pronunciarse sobre el defensor chileno y señaló que Colo Colo anunciará cualquier nueva incorporación cuando exista una novedad.

Aníbal Mosa respondió sobre presunto interés de Colo Colo en Iván Román
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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, respondió ante las versiones sobre un presunto interés de Colo Colo en el defensor Iván Román, aunque evitó confirmar gestiones por el futbolista.

"Lo he dicho en un par de ocasiones, cuando hay jugadores que tienen contrato vigente con otros clubes no me refiero, porque no quiero que hablen de los jugadores de Colo Colo cuando tienen contrato", declaró el dirigente.

Mosa mantuvo así su postura de no abordar públicamente posibles negociaciones con futbolistas que pertenecen a otras instituciones y tampoco entregó nombres respecto a las alternativas que analiza el cuadro "albo".

Mosa evitó adelantar nuevas incorporaciones

Ante la consulta por los próximos movimientos de Colo Colo en el mercado de fichajes, el timonel de Blanco y Negro aseguró que el club comunicará cualquier operación una vez que exista información concreta.

"Cuando tengamos una novedad con respecto a una nueva incorporación, la diremos", afirmó.

Román pertenece a Atletico Mineiro, club que lo incorporó desde Palestino y con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2029. Su nombre apareció entre las opciones vinculadas a Colo Colo para reforzar la zona defensiva.

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