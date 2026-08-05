Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
La recepción de los hinchas de Colo Colo al portero Vozinha
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El pueblo albo podrá recibir al caboverdiano desde las 17:00 horas en el Monumental.
El pueblo albo podrá recibir al caboverdiano desde las 17:00 horas en el Monumental.
09:44 - | ¿Cómo canjear entradas para la presentación de Vozinha en el Monumental?
¿Cómo canjear entradas para la presentación de Vozinha en el Monumental? https://t.co/7kasXlH8YK pic.twitter.com/vINkhbJLCI— Cooperativa (@Cooperativa) August 5, 2026
09:42 - | Revisa los detalles de la presentación en público de Vozinha
Una bienvenida Monumental: Colo Colo presentará a Vozinha este miércoles ante los hinchas https://t.co/eJ9UrCfgmu pic.twitter.com/fHgC8VRJKU— Cooperativa (@Cooperativa) August 5, 2026