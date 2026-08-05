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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

La recepción de los hinchas de Colo Colo al portero Vozinha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El pueblo albo podrá recibir al caboverdiano desde las 17:00 horas en el Monumental.

La recepción de los hinchas de Colo Colo al portero Vozinha
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