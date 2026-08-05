Gobierno avanza con vetos para eliminar normas que introdujo la oposición a la megarreforma

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, con diez votos a favor y tres en contra, los tres vetos presidenciales que eliminan disposiciones de la megarreforma referidas al interés compuesto, el olvido financiero y la rigidez en los plazos de pago.

La decisión, respaldada por informes técnicos del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), busca evitar un endurecimiento de las condiciones crediticias que, según el Ejecutivo, se habría producido de mantenerse los artículos originalmente impulsados por la oposición.

"El balance es muy positivo, porque la calidad de los invitados -la presidenta del Banco Central, la presidenta de la CMF y dirigentes máximos del mundo de las Pymes- contribuyeron a formar un buen criterio de la comisión", destacó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según detalló el jefe la billetera fiscal, en la instancia parlamentaria "se pudo explicar y dejar bastante claro que, si bien la motivación detrás de estas iniciativas puede parecer correcta, en la práctica cada una de ellas genera resultados más bien adversos y contraproducentes".

"En tal sentido, celebramos la aprobación a los tres vetos propuestos por el Ejecutivo", puntualizó el secretario de Estado.

Advertencias sobre el acceso al crédito

Durante la sesión, desde el Banco Central y la CMF reiteraron que la prohibición del anatocismo y la implementación de un derecho al olvido financiero para deudas prescritas provocarían efectos no deseados.

Entre estos destacan el alza en las tasas de interés, cambios en las comisiones y una reducción en los montos y plazos de los créditos bancarios, restringiendo el acceso al financiamiento para los sectores más vulnerables.

"En la práctica genera resultados adversos y contraproducentes", afirmó Quiroz. (FOTO: ATON)

Críticas parlamentarias

Pese a los argumentos técnicos, el diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que insistirá en la defensa del derecho al olvido financiero.

"Tiene poco sustento el rechazo al olvido financiero. Los mismos bancos dicen: 'Mire, nosotros vamos a evaluar a la gente por los últimos cinco años y no por los últimos 25 años de la historia financiera de una persona'", cuestionó el parlamentario.

"Estas son normas importantes que nosotros vamos a seguir impulsándolas, porque la economía no solo se reactiva ayudando a los grandes empresarios de nuestro país", agregó el diputado opositor.

La tramitación continuará el próximo lunes en la sala de la Cámara Baja, para luego pasar al Senado entre martes y miércoles.