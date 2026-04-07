Aníbal Mosa y el presente de Colo Colo: "No hemos ganado nada, hay que seguir concentrados"

Colo Colo vive días de tranquilidad deportiva tras alcanzar el liderato en sus dos frentes de competición y en ese contexto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llamó a la cautela pese al buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

"Es un buen momento, hemos trabajado para eso. Estamos líderes en las dos competencias, pero como se lo he dicho a los jugadores y al cuerpo técnico: no hemos ganado nada. Estamos recién en la octava fecha, hay que seguir concentrados y no perder el foco", señaló el mandamás albo luego de una actividad del plantel en el Hospital "Luis Calvo Mackenna".

Mosa evitó ponerse la "chapa" de favoritos para el título, asegurando que "no hay que poner la carreta delante de los bueyes" y que la prioridad es ir "partido a partido".

El deseo de continuar en la presidencia

De cara a las elecciones de directorio de Blanco y Negro a fines de abril, Mosa fue enfático en su deseo de seguir liderando la institución. "Sí, claro que quiero seguir. Hay proyectos muy importantes que me gustaría continuar, como el tema del estadio, consolidar el primer equipo y los juveniles", afirmó.

Respecto a la estabilidad del club, destacó que la institución se encuentra "sana" financieramente y valoró la gestión actual: "Soy muy autocrítico, sé que se cometen errores pero también hay aciertos. Tenemos una institución que ha sacado buenos números en lo financiero y una cantera importante".

El dirigente también tuvo palabras para el presente de Arturo Vidal, destacando su rol protagónico en el plantel. "Arturo tiene una disposición increíble. Ha encontrado un lugar donde pasa a ser fundamental y estoy muy contento por la labor que desarrolla dentro y fuera de la cancha", sostuvo.

Finalmente, al ser consultado por las opciones de compra de refuerzos como Lucas Cepeda o Guillermo Paiva (referidos en la consulta como el bloque de fichajes actuales), Mosa indicó que no hay apuro: "Nos tienen tranquilos los contratos que hicimos. El minuto que llegue de tomar la decisión la vamos a tomar, pero aún es pronto".