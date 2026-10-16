Aquino dio un paso clave para volver a las canchas en Colo Colo

Claudio Aquino, volante argentino de Colo Colo, dio un paso importante en su recuperación y volvió a participar de una práctica formal de fútbol durante este viernes, luego de permanecer más de dos meses alejado de las canchas por problemas físicos.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el mediocampista completó el entrenamiento sin presentar inconvenientess y participó en uno de los equipos mixtos que dispuso el técnico Fernando Ortiz.

Aquino integró el conjunto que reunió a varios jugadores habitualmente titulares y compartió labores ofensivas con Leandro Hernández.

El futbolista no disputa un encuentro oficial desde el 9 de agosto, cuando Colo Colo enfrentó a Unión La Calera, y acumula 11 partidos consecutivos sin sumar minutos. Durante este período atravesó dificultades para recuperar su condición física, producto de una sobrecarga en la rodilla izquierda que lo mantuvo bajo tratamiento kinesiológico.

Aquino había intentado retomar los entrenamientos en ocasiones anteriores, pero las molestias físicas complicaron su recuperación. Por ello, haber completado una sesión de fútbol representa un avance significativo, aunque todavía no existe certeza sobre cuándo estará en condiciones de regresar a la competencia.

Ahora será tarea de Fernando Ortiz evaluar su estado físico y futbolístico para determinar si puede volver a ser considerado en las convocatorias del "Cacique", que busca recuperar al mediocampista para los compromisos restantes de la temporada.