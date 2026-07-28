Arbitro explicó la expulsión de Erick Wiemberg ante Deportes Limache

El árbitro Diego Flores explicó la expulsión de Erick Wiemberg durante el triunfo por 3-1 de Colo Colo sobre Deportes Limache, encuentro disputado en el Estadio Monumental por la fecha 16 de la Primera División.

El juez consignó que el defensor recibió su segunda tarjeta amarilla a los 73 minutos por realizar una zancadilla contra un adversario dentro del área y evitar una oportunidad manifiesta de gol mientras disputaba el balón, en la jugada que derivó en el descuento "tomatero".

"Realiza una zancadilla a su adversario dentro de su área, evitando una oportunidad manifiesta de gol con disputa de balón", detalló Flores en el documento oficial del partido.

Wiemberg había sido amonestado por primera vez a los 45 minutos, también por conducta antideportiva. Tras la segunda amarilla, Deportes Limache recibió un lanzamiento penal que Daniel Castro convirtió a los 74 minutos para descontar y dejar momentáneamente el marcador 2-1.

El informe también registró una amonestación para el técnico de Colo Colo Fernando Ortiz a los 77 minutos, debido a que desaprobó con palabras y acciones las decisiones arbitrales.

Además, Flores informó que el partido comenzó con cinco minutos de retraso por el ingreso tardío de Deportes Limache. El inicio del segundo tiempo también se demoró cuatro minutos por la misma razón.