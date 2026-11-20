Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, habló sobre su futuro en la antesala del clásico con Universidad Católica y puso paños fríos a la expectación por el inicio de las conversaciones con Blanco y Negro ante el fin de su contrato en diciembre.

"Este es uno de mis mejores años, en los últimos cuatro o cinco, porque tuve la oportunidad de hacer una buena pretemporada. El año ha sido perfecto, nos faltó la Copa de la Liga, pero estamos peleando la Copa Chile y salimos campeón (de la Liga de Primera)", repasó en conferencia de prensa.

Aníbal Mosa dijo recientemente que "los tiempos en esta institución los marca la institución y su presidente. El que quiera negociar como jugador libre, que lo haga", a lo que Vidal contestó: "Lo que dice el presidente... todos los días habla, entonces es difícil. Eso en Europa no lo vas a escuchar nunca".

"Cada uno puede decir lo que quiera, él es el presidente. Yo no estoy negociando con nadie. Estoy esperando terminar el año y ver qué pasa, para eso hay un representante que se preocupa de esas cosas. Estoy enfocado en el próximo partido", sumó.

"Nunca pensé que fuera así, más con un año tan bueno, pero son cosas que pasan. Él es el presidente, pero tampoco voy a entrar en detalles. Hay un partido el domingo, que es más importante. Son 39 años, he pasado por los mejores equipos del mundo; no me voy a preocupar de eso ahora", complementó Vidal sobre el cierre del año.

En cuanto a la espera por sentarse a negociar, puso sobre la mesa que "Cada uno tiene la paciencia que quiere. Cada uno a aguantar hasta donde quiera. No voy a entrar en ese tema. Me siento valorado por la gente y por mis compañeros, de eso estoy seguro".

"Para mí es maravilloso que los compañeros y la hinchada te quieran un año más. Es lo mejor que te puede pasar como jugador. Pero hay un presidente que decide, no decide la gente. Estamos esperando; si no, veremos lo que pasa", señaló.

Respecto al partido con la UC de este domingo 22 de noviembre (18:00), el volante albo destacó que "todos los clásicos son importantes, especiales. Ya tengo 39 años, entonces cada partido, y más un clásico, va a ser cada vez más difícil y va a quedar en mi memoria. Este partido lo estoy viviendo así. Yo me preocupo solo de estar bien, entrenar y hacer un buen partido. Lo demás, se ha dicho casi todo y si más adelante hay novedades se va a saber, pero ahora estamos pensando solo en el clásico".