El embajador de la Unión Europea (UE) ante la ONU, Stavros Lambrinidis, condenó este viernes los ataques rusos en Kiev que dañaron las embajadas de Austria, Brasil, los Países Bajos y Suecia.

El diplomático denunció a las puertas del Consejo de Seguridad, junto a embajadores de miembros de la UE ante la ONU, los ataques con drones perpetrados por Rusia contra Kiev este jueves.

"Han vuelto a alcanzar infraestructuras civiles y energéticas y han causado víctimas civiles", acusó Lambrinidis.

El embajador comunitario explicó que la última ofensiva rusa afectó a las embajadas de tres países europeos y la brasileña ante Ucrania y violó el espacio aéreo polaco, lo que definió como un "flagrante desprecio del derecho internacional".

"Los ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles en el centro de Kiev constituyen claras violaciones del derecho internacional", apuntó, tras recordar que hay una clara obligación jurídica entre distinguir objetivos militares y bienes de carácter civil.

Por eso, el embajador urgió a que Rusia ponga fin a "su guerra de agresión" y acepte "un alto al fuego inmediato, total e incondicional".

"Expresamos nuestra plena solidaridad con Ucrania, así como con Austria, Brasil, los Países Bajos, Suecia y Polonia. Seguiremos apoyando a Ucrania y trabajando por una paz integral, justa y duradera", concluyó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió esta semana a Kiev que llevaría a cabo una respuesta dolorosa después de que el ejercito ucraniano llevara a cabo tres ataques contra el puente de Crimea, región ocupada y anexionada por Rusia en 2014.

Polonia acusó "provocación" por misiles rusos que cayeron en su territorio

Dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron este viernes en territorio polaco tras una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, según confirmó en una rueda de prensa el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien calificó el episodio como "otra provocación" de Moscú.

El ministro polaco anunció, además, que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia.

Lo hizo después de anunciar que esta mañana "se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa" y añadir que "este ataque de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, "que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania".

Kosiniak-Kamysz calificó los hechos de "una provocación más de la Federación Rusa" y anunció que solicitará "a los mandos de la OTAN un aumento de fuerzas y medios en el marco de la operación 'Eastern Sentry'" porque, dijo, "no se nos va a asustar ni a intimidar".

Desde diciembre de 2022, se han producido otras tres incursiones de proyectiles o drones rusos en el espacio aéreo polaco: en ese mes, un misil caído en Przewodów causó dos muertos, mientras que en julio de 2026, otro misil ruso cayó en Polonia.