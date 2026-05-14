Barticciotto recordó su salida de Colo Colo: Me fui por dirigentes desleales que había

Marcelo Pablo Barticciotto, histórico de Colo Colo y actual comentarista de Cooperativa Deportes, repasó diversas anécdotas de su carrera y rememoró cómo fue su salida del "Cacique" como entrenador, a través de una renuncia en abril de 2009.

"No me perdonaba no salir campeón, entonces dirigir con esa presión es complejo. No digo que sea fácil, pero Colo Colo tiene más chances de salir campeón con los demás. Uno tiene que tratar de disfrutar el camino, pero no lo disfruté", relató al podcast Pelotazo al 10 sobre su arribo a la banca del equipo para el Clausura 2008.

Luego, rememoró su adiós en el torneo siguiente: "Me fui por dirigentes desleales que había en ese momento. Yo pensé que eran leales y después me demostraron que no", indicó sobre un momento en el que Gabriel Ruiz-Tagle era el presidente de Blanco y Negro.

"Y (también) me fui porque no coincidía con algunos jugadores, que después lo charlamos y quedamos bien. Siento que me equivoqué en hacer público algunas cosas. La inexperiencia me jugó una mala pasada; en el día de hoy no lo hago. Quizás me iba igual, pero no haría público lo que había pasado", repasó.

"Héctor Adomaitis, que era mi ayudante, y el profe Quintana me decían que no nos vayamos, pero tomé la decisión solo. Después me arrepentí. Me arrepentí en la forma; en el fondo tenía razón", sumó.

Por otro lado, Barticciotto expresó "no creo en la cama, creo en el poco compromiso. No creo que un jugador entre a perder, se perjudica él. Pero sí, creo que no hay compromiso si no está bien con el técnico o no se siente contento; el jugador no rinde de buena forma. Me demostraron que no estaban de un lado".

"Me pude haber quedado porque la mayoría de los jugadores se portaron muy bien y fueron muy profesionales. Lamentablemente los terminé perjudicando con mi partida. (Con los otros) les terminé pidiendo disculpas por la forma, en el fondo tenía razón", añadió.

"No me creo leyenda, hay jugadores por encima mío"

Por otro lado, a "Barti" se le consultó sobre el sitial en el que lo ubican dentro de la historia alba, agradeciendo el cariño de los fanáticos.

"No me gusta la palabra leyenda. No me incomoda, me da mucha satisfacción, pero no me la creo. Creo que hay jugadores que han pasado por Colo Colo que están por encima mío", señaló.

"Me siento querido. Lo que más valoro es eso, el afecto y cariño de la gente. Eso es impagable, más allá de las copas, los campeonatos y todo", agregó.

Respecto a su actual rol como comentarista, en la televisión y en Cooperativa Deportes, explicó que "para los que fuimos futbolistas es complicado", pues "entiendo a los futbolistas activos que se enojen cuando los critican, porque yo me enojaba. El futbolista te dice 'si me critican futbolísticamente no me enojo', mentira, se enojan igual".

"Lo entiendo. A la vez, nosotros si estamos trabajando en los medios, tenemos que ser objetivos y hablar; es lo primordial. Cuando tengo que criticar a Colo Colo, lo critico con el dolor de mi alma. A veces me paso de la raya para que no se piense que lo estoy defendiendo", dijo.