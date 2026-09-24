Bolados y su retorno tras dura lesión: "Fue chocante, pero quiero ser opción para el técnico"

El atacante de Colo Colo Marcos Bolados compareció este jueves en conferencia de prensa en el Estadio Monumental, instancia donde repasó su largo proceso de recuperación tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo tuvo ocho meses alejado de las canchas, y abordó el presente deportivo del elenco de Macul.

"Mi foco hoy es entrenar y estar bien acá. La lesión fue muy larga y chocante. Trato de trabajar bien para no compensar y no volver a lesionarme. No estoy pensando en tres meses más; necesito tener mi cabeza acá y ser una opción para el técnico", afirmó.

"Uno siempre entrena para jugar y demostrar que quieres estar. Estuve ocho meses fuera y ahora que entreno de forma normal, trato de recuperar todo ese tiempo perdido para ser una alternativa real", comentó.

El antofagastino, quien arribó a Pedrero en 2016, reflexionó sobre el cambio que ha experimentado con el paso de los años y las distintas etapas vividas en Macul.

"Cuando llegué era muy chico, no entendía tanto. Con los años he aprendido a ser más maduro y a tomar mejores decisiones dentro de la cancha. En Colo Colo hemos vivido muchas cosas y todo eso te hace más fuerte y con mayor conocimiento. Hoy disfruto mucho más mi profesión", sostuvo.

Respecto a la seguidilla de tres igualdades consecutivas que registra el equipo dirigido por Fernando Ortiz—la última de ellas sin goles ante Audax Italiano—, el delantero no escondió la autocrítica del camarín albo.

"Para nosotros empatar es malo. Uno sale caliente de la cancha porque siente que perdiste dos puntos. Sobre el planteamiento para lo que viene, el 'profe' verá qué es lo mejor para salir a ganar", cerró el atacante.