Kast: "No vamos a perder soberanía con la llegada de posibles ejercicios militares" del Escudo de las Américas

El Presidente José Antonio Kast enfatizó que Chile no perderá su soberanía "con la llegada de eventuales ejercicios militares" de otros países -principalmente EE.UU.- contra el crimen organizado, luego de la adhesión de nuestro país a la polémica coalición Escudo de las Américas.

En su último punto de prensa en el marco de su asistencia a la 81 Asamblea General de la ONU, el Mandatario fue consultado sobre su convicción respecto al involucramiento de milicias externas en asuntos internos, en referencia a la operación militar que Washington efectuó durante enero en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro.

"En lo que refiere a Chile, nosotros siempre lo dijimos: no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios para combatir el crimen organizado en nuestra nación", aseveró.

"Adherimos a la colaboración internacional para combatir el mayor flagelo de lo que existe en el país (el crimen organizado). Me sorprendería si esto para alguien es una dificultad, igual que me sorprendió el que no se pudiera aprobar" en el Congreso la ampliación del período de retención de migrantes para su expulsión, agregó.

"Llamo a la reflexión a los parlamentarios que se abstuvieron (en esa votación); ojalá se pueda revertir el resultado por el bien de nuestra nación", exhortó el Jefe de Estado.

Canciller: "Pido a todos unidad para trabajar juntos por Chile"

Por último, Kast descartó que el ingreso del país al Escudo de las Américas constituya un flanco que debilite al canciller Francisco Pérez Mackenna ante la interpelación que enfrentará en el Congreso el lunes 28 de septiembre.

En esta línea, el titular de RR.EE. hizo un llamado a la unidad: "La única presión que tenemos es que los chilenos necesitan estar seguros. Tenemos que combatir el crimen organizado para que tengan trabajo y un mejor vivir", aseveró.

"Por eso, pido ahora a todos unidad para que trabajemos juntos por Chile", agregó.

Sin embargo, desde la oposición, el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto -que también integró la comitiva presidencial que viajó a la ONU-, ya había expresado en Cooperativa que la interpelación al ministro "cobra más sentido luego de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas".