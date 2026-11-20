Carlos Caszely, leyenda de Colo Colo, exigió la renovación de Arturo Vidal, señalando que el capitán de los albos es el jugador más importante del plantel. Además, descartó que exista un conflicto entre el volante y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

"No hay ninguna pelea. Para mí, Arturo Vidal es el hombre más importante de Colo Colo. Más que todos, hoy día. Él tiene que renovar sí o sí", afirmó Caszely en la previa de la final femenina que disputaron las albas ante Universidad Católica en Santa Laura.

En esa misma línea, consultado por la etapa final de la carrera del volante, el "Rey del Metro Cuadrado" afirmó que "todos los grandes jugadores tienen que saber cuándo retirarse. Nadie los puede retirar".

Sus palabras se suman a las del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, quien sostuvo que "hemos sido súper claros y empáticos en que para nosotros ojalá que Arturo Vidal siga. El directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo nos ha empoderado eso junto a Edison Marchant para defender esa postura porque creemos que Arturo aún tiene mucho más por entregar".