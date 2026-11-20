Dos obreros murieron y un tercero resultó con heridas graves tras ser aplastados por una embarcación de metal que estaba en construcción en la Caleta Infiernillo, en la comuna de Talcahuano (Región del Biobío).

El accidente ocurrió en horas de esta tarde mientras los empleados realizaban trabajos de construcción de la estructura. Por causas que deberán investigarse, la embarcación cedió hacia el costado en que se encontraban los tres trabajadores y terminó cargando encima de ellos.

Dos de ellos fueron declarados fallecidos, mientras que el sobreviviente fue derivado hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde permanece en condición crítica.

Tras la emergencia, personal de la Armada fue alertado y acudió hasta el sector junto con la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, quienes trabajan para aclarar lo sucedido.

"Policía Marítima se desplazó de inmediato al lugar, verificando el volcamiento de una lancha que se encontraba en construcción, la cual aplastó a tres personas. Producto del accidente, una de ellas fue evacuada en estado grave y trasladada a un centro asistencial, mientras que las otras dos fallecieron en el lugar", informó la Capitanía de Puerto de San Vicente de la Armada.

"El accidente ocurrió en un terreno particular, identificado como una ocupación ilegal. Ante estos antecedentes, se remitirá la información correspondiente al Ministerio Público y a la Inspección del Trabajo, para los procedimientos e investigaciones que correspondan, conforme a sus competencias", indicó la entidad castrense.