Unión La Calera tomó un gran impulso en su intento por abandonar la zona de descenso en la recta final tras vencer 0-1 a Palestino sobre el final en el Estadio Municipal de La Cisterna por la jornada 28 de la Liga de Primera, quedando a tres puntos de la salvación a falta de dos fechas.

En una primera mitad marcada por la pierna fuerte, el conjunto "árabe" sufrió con la expulsión a Dylan Glaby (27') tras una revisión de VAR y los anticipados cambios por molestias físicas de Jason León y Gonzalo Tapia (34').

Pese a estas condiciones, ambos elencos salieron a buscar un resultado favorable y animaron un complemento con varias ocasiones. No fue hasta el ingreso de Matías Campos López (80') que John Armijo se llevaría el festejo sobre el tramo final.

Cuando el compromiso expiraba con un empate, la variante dio frutos al cuadro "cementero". Sebastián Sáez capitalizó una buena asistencia y el recién ingresado marcó con un remate raso pegado al palo (90+1') que Sebastián Pérez rozó con sus dedos.

Con este triunfo, Unión La Calera trepó al decimoquinto casillero con 27 puntos y quedó a tiro de la salvación matemática antes de recibir en una final directa a Universidad de Concepción el 30 de noviembre.

Mientras que Palestino llegó a su sexto partido consecutivo sin festejar y quedó fuera de los puestos de Copa Sudamericana con 38 unidades, justo antes de medirse frente a un Audax Italiano que también pelea en la zona baja con 30 unidades después de caer esta misma jornada ante Cobresal.