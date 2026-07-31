Celebra Colo Colo: Consejo de Presidentes aprobó que Vozinha use su apodo en la camiseta

Colo Colo recibió una buena noticia en medio de las turbulencias por el retrasado arribo de Vozinha, pues este viernes el Consejo de Presidentes de la ANFP dio luz verde a que el golero caboverdiano utilice su conocido apodo en la camiseta.

Como informamos en Cooperativa Deportes, los albos lograron la unanimidad en la votación, realizada de forma telemática para obtener una excepción al reglamento.

Cabe recordar que las normas del balompié nacional sólo permite lucir el apellido (ya sea paterno o materno) en el dorsal. Si bien en algún momento se habló de un cambio general a la regla, finalmente Vozinha será el único jugador habilitado para portar un apodo.

De esta manera, el "Cacique" dio un paso crucial en el aspecto de marketing de su fichaje, que solicitó un par de días extra para resolver temas personales tomar el vuelo a Chile y firmar el contrato, tal como señaló su representante a Cooperativa Deportes y luego ratificó Jaime Pizarro, administrativo en Blanco y Negro.