Claudio Bravo analizó rendimiento de Vozinha: "Carece de técnica y coordinación"

El exportero de la selección chilena Claudio Bravo se refirió al desempeño del arquero caboverdiano de Colo Colo, Vozinha, y aseguró que el guardameta africano tiene fallas en su técnica y en su coordinación.

"Cada vez que he hablado de Vozinha me llega alguna crítica en torno a que puede existir cierta envidia desde mi lado, cosa que no existe bajo ningún punto. Uno comenta las cosas en relación a la expertiz que ha tenido en el camino", comenzó señalando el bicampeón de América en su faceta de analista televisivo en ESPN.

Al profundizar en el rendimiento del portero, Bravo apuntó a una jugada puntual que reflejó sus falencias: "Cuesta mucho analizar su partido porque no tiene muchas intervenciones; en un equipo grande son esporádicas. Pero tiene una acción donde deja una sensación extraña, que es la del fuera de juego. Hay una descoordinación de parte de él, un timing que no existe y una toma del balón errónea".

En esa línea, el otrora meta de FC Barcelona y Manchester City explicó que "los pulgares siempre tienen que estar detrás del balón, es la zona de seguridad para que la pelota no se te pase. Él hace varias acciones erróneas en una sola jugada: si no tienes coordinación, no consigues el timing para agarrarla en el punto máximo".

"En una pequeña fracción de segundo le sacas la película al arquero: si es técnico, si es coordinado o si toma bien el balón. Mi foto de él es que carece de técnica y carece de coordinación", sentenció Bravo.