"Irresponsable, peligrosa y antipatriota", dice la derecha sobre la interpelación al canciller

Los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Agustín Romero (Partido Republicano) criticaron con duros términos, este martes en El Primer Café, la interpelación impulsada por sus colegas de oposición contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El canciller deberá comparecer ante la Sala de la Cámara Baja el próximo 28 de septiembre, en un ambiente de generalizadas críticas respecto a lo que se ha calificado como una postura débil frente a las presiones del Gobierno de Estados Unidos y las declaraciones de autoridades argentinas respecto al control del Estrecho de Magallanes.

Guzmán afirmó que la actitud del diputado socialista Nelson Venegas -promotor de esta ofensiva- es "errática, confusa e incluso poco patriótica".

"Es inédito que se interpele a un ministro de Relaciones Exteriores para conocer públicamente cuáles son sus ideas y lineamientos respecto a un determinado conflicto internacional. ¿Y por qué es inédito? ¿Por qué no se hace? Justamente porque éstas son políticas de Estado más que de Gobierno, y deben abordarse con cautela, con rigurosidad, para que no produzcan un efecto en las relaciones internacionales", señaló el jefe de la bancada Evópoli en Cooperativa.

"Yo creo que es un error" ejercer el instrumento fiscalizador en este caso, pues "habría otras fórmulas mucho más cuidadas y protegidas para poder tocar estos temas junto con el canciller".

"Creo que lo que se ha impulsado desde la oposición puede caer incluso en el antipatriotismo por los efectos que podría generar", insistió Guzmán, advirtiendo, finalmente, que "la oposición, al momento de interpelar, es dueña de sus preguntas, pero también el canciller es dueño de sus respuestas", y hay temas sobre los que podrá mantener reserva.

"Espero que sus respuestas no pongan en riesgo en ningún caso la posición de Chile", sentenció el parlamentario Evópoli.

"¿Qué es lo que es más duro que se tiene que hacer?"

En la misma línea, pero con mayor énfasis, intervino Agustín Romero: "Para mí esto es de una irresponsabilidad increíble. Yo creo que hace mucho tiempo no tenemos una oposición tan irresponsable, que además de ser irresponsable tiene un defecto peor: no tiene ninguna propuesta".

"Yo quisiera saber cómo esta interpelación va a defender los intereses de Chile... Si esta interpelación es dura, muy rigurosa, ¿los intereses de Chile quedarán satisfechos? ¿Quedarán defendidos?", se preguntó.

Por otro lado, "¿qué les gustaría (en la izquierda) que se hiciese (en el escenario internacional), aparte de una nota diplomática, aparte de las declaraciones conjuntas donde Argentina reconoce los tratados internacionales, donde se le ha llamado la atención y al militar (Gustavo Valverde) lo llamaron al orden; donde la senadora (Bullrich) ha reconocido que se equivocó? No sé qué más les gustaría que se hiciese, cómo les gustaría que se avanzara, qué ameritaría hacer... ¿Qué es lo que es más duro que se tiene que hacer?", remarcó.

Para Romero, "esta interpelación es muy peligrosa", al mismo tiempo que inoficiosa, pues "un ministro de Relaciones Exteriores lo único que puede contestar es: 'Si bien es cierto, no es menos cierto', porque (esto) es diplomacia, y va a tener que decir cosas generales".

"Si quieren que les cuente qué están haciendo con Estados Unidos, qué se está haciendo en materia de soberanía y todo la trastienda de las conversaciones, esa cuestión no puede pasar", adelantó.

"Esta interpelación pone en peligro los intereses de Chile"

El republicano insistió en que "es muy grave lo que están haciendo, porque toda la declaración que haga el ministro en una interpelación en la Cámara de Diputados va a quedar, eventualmente, como un precedente para la historia del derecho internacional. Entonces, si en un minuto hay un desliz en que lo que sea, cualquier cosa, todo eso queda anotado".

En tono desafiante, continuó: "Si quieren hacer un punto político, vayan y acusen constitucionalmente si tienen los votos; vayan y atrévanse a hacer eso. Pero exponer a Chile hoy en esto es de una irresponsabilidad absoluta", porque "esta interpelación pone en peligro los intereses de Chile".

"La interpelación tiene efectos jurídicos, se hace en un órgano oficial en una sesión convocada al efecto, donde se le van a hacer preguntas directas al ministro para que responda respecto de todo esto (...) Pueden salir declaraciones muy desafortunadas respecto de ciertos temas" y, con ello, "ocurrir cosas peores para nuestra soberanía", alertó el oficialista.