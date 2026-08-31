Colo Colo acaricia la corona: ¿Cuántos puntos necesita para asegurar el título?

Colo Colo quedó en una posición privilegiada para conquistar el título de la Liga de Primera 2026 luego de golear 5-1 a Audax Italiano en el Estadio Monumental y aprovechar la derrota de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llegó a 52 puntos y estiró a 16 unidades su ventaja sobre Universidad de Chile, que suma 36 y tiene nueve encuentros por disputar.

Universidad Católica, en tanto, tiene 33 unidades y un partido menos, correspondiente al duelo que disputará este lunes ante O'Higgins desde las 20:45 horas en Claro Arena. Por lo tanto, su máximo posible también es de 63 puntos si gana todos los compromisos que le restan.

¿Cuántos puntos necesita Colo Colo para ser campeón?

Con este escenario, la cifra mágica para Colo Colo es de 64 puntos. Tanto Universidad de Chile como Universidad Católica tienen como techo 63 unidades, por lo que el elenco de Macul necesita sumar otras 12 unidades para quedar matemáticamente fuera del alcance de sus perseguidores, de acuerdo a lo que publicó este lunes el medio Dale Albo.

Así, cuatro triunfos en sus próximos cuatro compromisos le permiten al conjunto "albo" asegurar la corona sin depender de ningún otro resultado. De todas formas, la consagración puede llegar antes si Universidad de Chile y Universidad Católica pierden puntos durante las próximas jornadas.

Los siguientes compromisos de Colo Colo en el torneo son ante Huachipato como visitante, Deportes Concepción en el Monumental y Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso". Posteriormente deberá enfrentar como visitante a Palestino, duelo que todavía no tiene programación confirmada.

El primero de ellos será el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas frente a Huachipato, mientras el choque ante Deportes Concepción quedó fijado para el domingo 13 a las 17:30 horas. La visita a Coquimbo Unido se disputará el domingo 11 de octubre desde las 15:00 horas.