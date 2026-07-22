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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo aseguró la continuidad de Leandro Hernández

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El canterano alcanzó un acuerdo con Blanco y Negro para renovar su contrato y seguirá formando parte del plantel "albo".

Colo Colo aseguró la continuidad de Leandro Hernández
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Colo Colo aseguró la continuidad de Leandro Hernández, luego de que el joven futbolista alcanzó un acuerdo con Blanco y Negro para extender su vínculo con el club.

Según informamos en Cooperativa.cl, las partes cerraron la renovación durante las últimas horas, por lo que el canterano seguirá considerado como una de las principales figuras jóvenes del conjunto "albo".

La permanencia de Hernández forma parte de la planificación de Colo Colo para el torneo nacional y sus próximas competencias internacionales, en las que el club pretende continuar entregando espacio a sus jugadores formados en casa.

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