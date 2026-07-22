Megarreforma: Con la comisión mixta definida, Gobierno alista vetos a artículos de la oposición

Luego de tres meses desde su presentación al Parlamento, la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno llega a su fin este miércoles tras la conformación de la comisión mixta, encargada de resolver el último punto pendiente: la fórmula de compensación para el Fondo Común Municipal ante la exención de contribuciones para adultos mayores.

La instancia está integrada por los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA) y Daniel Manouchehri (PS).

Se espera que, dada la mayoría oficialista y la atribución exclusiva del Ejecutivo en la materia, el informe sea evacuado con rapidez para ser votado en la Cámara a las 17:30 horas y en el Senado a las 19:30 horas.

Asimismo, según trascendió en el Congreso, el Ejecutivo tiene preparados los vetos presidenciales para eliminar los artículos que incorporó la oposición a su proyecto estrella.

Controversia por el "derecho al olvido" y el anatocismo

La oposición y organismos técnicos han encendido alarmas sobre dos artículos incorporados durante la tramitación: el "derecho al olvido" financiero y la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses).

El Banco Central advirtió, mediante un oficio, que el "derecho al olvido" podría vulnerar el derecho de propiedad de los datos y desincentivar el cumplimiento de obligaciones financieras, afectando directamente el acceso al crédito.

Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) calificó como "altamente nociva" la prohibición del anatocismo, señalando impactos negativos en depósitos a plazo y líneas de crédito.

En esa línea, el diputado Diego Schalper (RN), integrante de la comisión mixta, insistió en una petición pública al Ejecutivo: "No obstante demora un poco la tramitación de este proyecto de ley, nosotros desde RN le hacemos un llamado al Gobierno a vetar los dos artículos en disputa. Tanto el anatocismo como el derecho al olvido nos parece que son cosas improcedentes", enfatizó.

Respecto a la advertencia del ente emisor, el diputado Daniel Manouchehri (PS), también integrante de la comisión mixta, sostuvo que el "Banco Central representa también los intereses de los bancos. Yo no veo ningún peligro para el sistema financiero que a una persona se le pueda medir su historial financiero por los últimos cinco años, no por los últimos 20, 25 años".

"Nosotros creemos que hay que hacerse cargo; aquí ha habido proyectos respecto del anatocismo que dicen relación fundamentalmente con lo injusto que son el cobro de intereses sobre intereses", subrayó el parlamentario.

"Y si el Gobierno quiere hacer algo serio y quiere vetar esto, fundamentalmente por los perjuicios que pueda haber en otros ámbitos, en los depósitos a plazo, lo que debe hacer es enviar un proyecto de ley que se haga cargo de esta injusticia", complementó.

PDG defiende "derecho al olvido" financiero, en medio de críticas desde el PPD

El diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), abogó por mantener el "derecho al olvido" financiero en la megarreforma al sostener que el Gobierno "tiene mucho Excel, pero le falta conexión con la calle, le falta corazón. No le puedes negar la posibilidad a la clase media y a la clase media emergente de tener una segunda oportunidad. El olvido financiero es fundamental".

En tanto, el diputado Carlos Bianchi (PPD) y su par José Montalva (PPD) arremetieron contra el PDG en base a un estudio realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que cuantificó los efectos de la megarreforma y del proyecto de devolución de IVA por medicamentos y pañales.

"La reforma tributaria le va a entregar a los más ricos de Chile del orden de los 4.200 millones de dólares. Y una chilena y chileno con discapacidad, del 80% más vulnerable del psís, podría llegar a recibir 3.534 pesos", fustigó Bianchi.

En tanto, Montalva aseguró que el "PDG se vendió o vendió a los chilenos, a la clase media, a las pymes, por un plato de lentejas al mes".